Очень откровенно: испанская драг-квин в розовом плаще блеснула кружевными трусами на вечеринке

23-летняя певица, художница, звезда соцсетей и активистка ЛГБТ-сообщества пришла на ивент в смелом аутфите.

Испанская драг-квин Саманта Хадсон посетила вечеринку по случаю 30-летия аромата "Angel" Тьерри Мюглера, которая состоялась в клубе Lula в Мадриде. Там знаменитость произвела настоящий фурор своим провокационным образом.

Перед фотокамерами Саманта появилась в нежно-розовом плаще из экокожи и в пластиковых босоножках. Плащ Гадсон не завязывала. Она специально показала фотографам, что под ним.

А под ним были черные кружевные трусы, которые просвечивались.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Еще драг-квин блеснула татуировкой, которая немного выглядывала из-под белья. Саманта также продемонстрировала поочередно свои соски.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Свой лук певица дополнила укладкой с кудрями и макияжем с черными стрелками и бежевой помадой. Но этого, наверное, никто не заметил, ведь все внимание было приковано к ее кружевным трусам.

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