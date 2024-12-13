Очень откровенно: модель в кружевном топе и без бюстгальтера блеснула соблазнительной грудью на ивенте

Американская модель Sports Illustrated Брукс Нейдер посетила праздничный ужин L'Agence в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

На ивенте красавица предстала в провокационном луке. На Брукс был черный кружевной топ с высокой горловиной и без рукавов и не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими соблазнительной обнаженной грудью.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Верх Брук скомбинировал с черными широкими брюками со стрелками и черными остроносыми туфлями.

Нейдер собрала волосы в хвост, сделала молочный маникюр, нежный макияж и одела на лицо имиджевые очки в черной оправе. Красавица украсила уши массивными золотыми серьгами, руки – бриллиантовым браслетом, часами и золотым кольцом в виде массивной подковы. На штанах у модели был золотой пояс-цепочка с подвесками с логотипом Chanel.

Напомним, Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в сексуальном образе – в черном латексном мини-платье, которое отлично облегало ее стройную фигуру.

Читайте также: