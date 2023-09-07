Очень откровенно: модель вышла на красную дорожку в "голом" платье и засветила грудь

В этом году на кинофестивале в Венеции много знаменитых красавиц в откровенных образах.

Модель и актриса Лейла Депина не оставила места для фантазии своим провокационным появлением на Венецианском кинофестивале. На красной дорожке она появилась в "голом" платье. Наряд состоял из золотистых цепочек и стразов, которые вообще ничего не прикрывали.

Под это смелое платье Лейла одела лишь нюдовые кружевные трусы. Модель сверкала на камеру обнаженной грудью и стройной фигурой.

Лейла Депина / Фото: Getty Images

Обута она была в золотистые босоножки на шпильках. Актриса сделала объемную прическу с кудрями, макияж с бронзовыми оттенками, надела на лицо экстравагантный металлический аксессуар, руки и зону декольте обмазала сверкавшим от вспышек фотокамер хайлайтером, а одну руку украсила браслетами и часами.

Напомним, Лейла Депина обожает носить откровенные наряды. На Каннском кинофестивале она также предстала в провокационном "голом" платье, в котором показала себя во всей красе. Одна часть поклонников девушки считает такое обнажение на публике вульгарным, а другая поддерживает Лейлу в ее пикантных провокациях.

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