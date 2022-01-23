Очень откровенно: обнаженная 155-килограммовая Тесс Холлидей показала пышные ягодицы в душе

36-летняя модель plus-size опубликовала в Instagram свое обнаженное фото.
Самая крупная в мире модель plus-size - Тесс Холлидей – вновь эпатирует фолловеров в Instagram провокационным контентом.
Знаменитость опубликовала селфи, на котором она запечатлена обнаженной в душе в одном из отельных комплексов.
(чтобы посмотреть откровенное видео, листайте вправо)
Тесс продемонстрировала свои пышные ягодицы. Волосы она собрала в высокий пучок и была без макияжа на лице.
Еще в этом посте есть видео, на котором Холлидей показала, как купается в душе.
Ранее модель plus-size опубликовала смелую фотосессию, в которой она позировала в прозрачных трусах.
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