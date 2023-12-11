Очень откровенно: обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли сделала селфи во время бьюти-процедуры

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – уделяет много внимания своей внешности и часто посещает косметологические салоны. Так, во время одной процедуры – скорее всего, лимфодренажного массажа – она сделала селфи полностью обнаженная.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози лежит на кушетке и делает фото в зеркале. Грудь модель прикрыла локтями.

В последнее время Хантингтон-Уайтли стала часто показывать снимки, сделанные в спортзале – видимо, девушка, сейчас, как никогда, довольна своей физической формой.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм посетили самую красивую мечеть в мире. Они побывали в Мечети шейха Заида, одной из главных достопримечательностей ОАЭ.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм в Абу-Даби / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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