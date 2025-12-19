- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Очень откровенно: рэперша в прозрачном платье сверкнула обнаженными ягодицами на премьере мультфильма "Губка Боб в кино"
25-летняя Ice Spice произвела фурор своим провокационным луком на мероприятии.
Внимание папарацци на улицах Нью-Йорка привлекла американская рэперша Ice Spice. Девушка вышла в свет в провокационном луке, в котором она пришла на специальный показ фильма «Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов», который состоялся в кинотеатре Paramount Pictures.
Она была одета в белое прозрачное кружевное платье с длинными рукавами и юбкой с рюшами и асимметричным подолом. Под нарядом на ней был белый бюстгальтер и стринги. Рэперша без комплексов сверкала своими обнаженными пышными ягодицами.
Аутфит Ice Spice дополнила белыми босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках. Свои розовые волосы она уложила в локоны, сделала макияж с розовыми тенями, черными стрелками и бежевым блеском, а также французский маникюр.
Исполнительница украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — бриллиантовым ожерельем с крестиком.