Очень откровенно: рэперша в прозрачном платье сверкнула обнаженными ягодицами на премьере мультфильма "Губка Боб в кино"

25-летняя Ice Spice произвела фурор своим провокационным луком на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ice Spice

Ice Spice / © Getty Images

Внимание папарацци на улицах Нью-Йорка привлекла американская рэперша Ice Spice. Девушка вышла в свет в провокационном луке, в котором она пришла на специальный показ фильма «Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов», который состоялся в кинотеатре Paramount Pictures.

Она была одета в белое прозрачное кружевное платье с длинными рукавами и юбкой с рюшами и асимметричным подолом. Под нарядом на ней был белый бюстгальтер и стринги. Рэперша без комплексов сверкала своими обнаженными пышными ягодицами.

Ледяная специя / © Getty Images

Ледяная специя / © Getty Images

Аутфит Ice Spice дополнила белыми босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках. Свои розовые волосы она уложила в локоны, сделала макияж с розовыми тенями, черными стрелками и бежевым блеском, а также французский маникюр.

Ice Spice / © Getty Images

Ice Spice / © Getty Images

Исполнительница украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — бриллиантовым ожерельем с крестиком.

