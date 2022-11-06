Очень откровенно: Сальма Хайек поразила роскошным декольте на гала-концерте

Актриса любит подчеркнуть свою роскошную грудь, но в этот раз пошла дальше, чем обычно.

Вчера, 5 ноября, в Музей искусств Лос-Анджелеса состоялся гала-концерт LACMA Art + Film Gala. Мероприятие посетили многие звезды.

Стоит признать, что образ Cальмы Хайек был одним из самых эффектных. Она надела сверкающее платье от Gucci с градиентом, небольшим шлейфом, кружевной отделкой по подолу и линии декольте и расшитыми стразами тонкими бретельками.

Наряд был дополнен перчатками из такой же ткани, что и платье, сверкающим стразами поясом и браслетом, а также серебряными босоножками на очень высокой платформе.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Но главным украшением образа стало роскошное декольте актрисы.

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