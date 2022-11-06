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Очень откровенно: Сальма Хайек поразила роскошным декольте на гала-концерте

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
1 мин
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Очень откровенно: Сальма Хайек поразила роскошным декольте на гала-концерте

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Актриса любит подчеркнуть свою роскошную грудь, но в этот раз пошла дальше, чем обычно.

Вчера, 5 ноября, в Музей искусств  Лос-Анджелеса состоялся гала-концерт LACMA Art + Film Gala. Мероприятие посетили многие звезды. 

Стоит признать, что образ Cальмы Хайек был одним из самых эффектных. Она надела сверкающее платье от Gucci с градиентом, небольшим шлейфом, кружевной отделкой по подолу и линии декольте и расшитыми стразами тонкими бретельками. 

Наряд был дополнен перчатками из такой же ткани, что и платье, сверкающим стразами поясом и браслетом, а также серебряными босоножками на очень высокой платформе. 

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Но главным украшением образа стало роскошное декольте актрисы. 

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Дата публикации
Просмотры
844
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