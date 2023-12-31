Очень откровенно: смелая Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью

Британская модель любит сниматься в провокационных фотосетах, которые с радостью показывает своим подписчикам в соцсети.

Деми Роуз устроила себе откровенную фотосессию на природе и показала несколько кадров фолловерам в Instagram.

Модель позировала перед фотокамерой топлес. Из одежды на ней была лишь обтягивающая фиолетовая юбка со шлейфом и флористическим принтом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Пышную обнаженную грудь Деми спрятала под розовыми цветами, которые приклеила к бюсту. А еще зону декольте она украсила лепестками цветов.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз похвасталась соблазнительной фигурой в форме "песочных часов" и сексуальным декольте.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и длинный бежевый маникюр.

"Путь розы", – подписала снимки модель.

Напомним, ранее Деми Роуз в корсете с вышивкой и клетчатой мини-юбке покаталась на карусели.

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