Очень откровенно: телеведущая в "голом" платье и без бюстгальтера похвасталась огромной грудью на улицах Лондона

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – попала под прицел папарацци в откровенном образе.

Она шла на вечер Roxie Rocks Chicago в Лондоне Cabaret Club в Лондоне.

На Алвес был прозрачный шоколадный комбинезон, украшенный стразами, который облегал ее пышные формы. На манжетах рукавов были коричневые перья.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Джесс без комплексов сверкала своей огромной грудью.

Звезда надела светлые туфли с россыпью страз и дополнила лук сумкой цвета металлик.

Алвес, как обычно, сделала насыщенный макияж с длинными накладными ресницами и персиковыми румянами, а также длинный красный маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги.

Напомним, ранее мы видели Джессику Алвес в черных лосинах и черном обтягивающем топе со стразами и бахромой с камнями на плечах.

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