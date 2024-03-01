Очень откровенно: телеведущая в "голом" платье и без бюстгальтера похвасталась огромной грудью на улицах Лондона

40-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес любит эпатировать публику своими откровенными луками.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – попала под прицел папарацци в откровенном образе.
Она шла на вечер Roxie Rocks Chicago в Лондоне Cabaret Club в Лондоне.
На Алвес был прозрачный шоколадный комбинезон, украшенный стразами, который облегал ее пышные формы. На манжетах рукавов были коричневые перья.
Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Джесс без комплексов сверкала своей огромной грудью.
Звезда надела светлые туфли с россыпью страз и дополнила лук сумкой цвета металлик.
Алвес, как обычно, сделала насыщенный макияж с длинными накладными ресницами и персиковыми румянами, а также длинный красный маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги.
Напомним, ранее мы видели Джессику Алвес в черных лосинах и черном обтягивающем топе со стразами и бахромой с камнями на плечах.
Читайте также: