Очень откровенно: звезда "Эйфории" продемонстрировала сексуальный образ в Каннах

Молодая актриса Сидни Суини участвует в фестивальной жизни Канн.
Сидни Суини сегодня, 22 мая, папарацци подловили возле отеля Martinez в Каннах, где сейчас проходит 76-й кинофестиваль.
Звезда "Эйфории" вышла на прогулку в кроп-топе Celine, джинсах оверсайз, белых кроссовках и полосатой рубашке, которую не застегнула.
Топ и джинсы с заниженной талией позволили актрисе похвастаться плоским животом и тонкой талией, кроме того, бельевой топ красиво подчеркнул высокую грудь звезды.
Напомним, что ранее Сидни Суини в полупрозрачном платье от Schiaparelli посетила показ фильма "Реалити" от HBO, где сыграла главную роль.
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