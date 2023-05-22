Очень откровенно: звезда "Эйфории" продемонстрировала сексуальный образ в Каннах

Сидни Суини сегодня, 22 мая, папарацци подловили возле отеля Martinez в Каннах, где сейчас проходит 76-й кинофестиваль.

Звезда "Эйфории" вышла на прогулку в кроп-топе Celine, джинсах оверсайз, белых кроссовках и полосатой рубашке, которую не застегнула.

Топ и джинсы с заниженной талией позволили актрисе похвастаться плоским животом и тонкой талией, кроме того, бельевой топ красиво подчеркнул высокую грудь звезды.

Сидни Суини на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Сидни Суини в полупрозрачном платье от Schiaparelli посетила показ фильма "Реалити" от HBO, где сыграла главную роль.

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