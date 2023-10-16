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Очень откровенно: звезда соцсетей обнаженной пришла на вечеринку и засветила интимные места

Очень откровенно: звезда соцсетей обнаженной пришла на вечеринку и засветила интимные места

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1847
Время на прочтение
1 мин
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Очень откровенно: звезда соцсетей обнаженной пришла на вечеринку и засветила интимные места

Даниэль Николь Санчес / Фото: Getty Images

Даниэль Николь Санчес провокационным аутфитом решила привлечь внимание ко всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы.

Звезда соцсетей – Даниэль Николь Санчес – посетила вечеринку Babes In Toyland PINK, посвященную месяцу борьбы с раком молочной железы. Ивент состоялся в Skybar в Западном Голливуде.

Для своего появления она выбрала провокационный образ. Николь пришла полностью обнаженной. Но ее тело было покрыто черными и перламутрово-фиолетовыми наклейками-полосками, имитирующими прозрачное боди с каймой. Эти наклейки немного скрыли интимные места Даниэль.

Даниэль Николь Санчес / © Getty Images
Даниэль Николь Санчес / Фото: Getty Images

Николь смело позировала перед фотокамерами на розовой дорожке, демонстрируя стройную и красивую фигуру.

Обута она была в черные туфли на шпильках. Звезда соцсетей сделала укладку с локонами, легкий макияж с черными стрелками и длинный черный маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги с камнями.

Напомним, американская модель Playboy Элизабет Мари Шевалье появилась на улицах Лос-Анджелеса в латексном мини-платье с сексуальным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
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