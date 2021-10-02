Очень похож на отца: сына Джона Леннона заметили на прогулке с девушкой

Очень похож на отца: сына Джона Леннона заметили на прогулке с девушкой

Они в отношениях уже 14 лет, но на публике появляются редко.

Младшему сыну культового музыканта и участника группы The Beatles Шону Леннону 45 лет и он очень похож на своего отца. Шон тоже инструменталист и исполнитель, но вот только не очень публичный и на светские тусовки ходит довольно редко. На днях музыкант вышел на прогулку в Нью-Йорке и сражу же стал мишенью папарацци. Снимки были сделаны возле театра Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре.

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Компанию Леннону-младшему составила его девушка - модель и певица Шарлотта Кемп Мюль. Они познакомились в 2005 году на музыкальном фестивале Коачелла, а с 2007 в отношениях. Шон и Шарлотта живут вместе в Нью-Йорке и имеют много совместных проектов.

Для своего выхода Шон выбрал темно-зеленый костюм и черную рубашку в мелкие белые звезды, а вот Шарлотта надела короткие шорты и корсетный топ с глубоким декольте, которые сочетала с шляпой, колготками и полосатым блейзером.

Шон Леннон и Шарлотта Кемп Мюль / Getty Images

Сам образ Шона очень напомнил нам то, как выглядел его отец в середине 70-х годов: длинные волосы до плеч и очки.

Джон Леннон / Getty Images

Кстати у Шона есть еще и старший брат Джулиан, который родился в первом браке Леннона с Синтией Пауэлл.

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