Очень похожа на маму: 15-летняя дочь Анджелины Джоли опять появилась в красивом платье и с макияжем

Очень похожа на маму: 15-летняя дочь Анджелины Джоли опять появилась в красивом платье и с макияжем

Предлагаем рассмотреть поближе наряд юной красавицы.

Шайло - старшая биологическая дочь Анджелины и Брэда Питта. Девушка прилетела с мамой, своими братьями и сестрами на кинофестиваль в Риме, где состоялся показ фильма "Вечные" и появилась на красной дорожке.

Выход Шайло вызвал опять настоящий фурор, ведь ранее она совершенно не надевала платья, ходила исключительно в одежде для мальчиков, стригла коротко волосы, а в прессе ходили слухи, что она хочет сменить пол. Но, видимо, все изменилось, и Шайло уже во второй раз появилась переде камерами в платье, что интересно, не в обычном, а, как и ее мама, надела наряд от бренда Versace.

Анджелин Джоли с дочерьми / Getty Images

Платье было выше колен, имело плиссировку спереди и по бокам, а также небольшой декоративный бантик на животе. Свой вечерний наряд Шайло дополнила желтыми кедами, макияжем глаз и красивой прической с плетением.

Шайло Джоли-Питт / Getty Images

Также нельзя не отметить, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму.

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