Очень похожа на маму-супермодель: Кайя Гербер сверкнула стройной фигурой в новой съемке

Кайя Гербер / © Instagram Кайи Гербер

23-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — стала главной звездой новой промокампании американского бренда спортивной одежды Vuori. Девушка примерила спортивные комплекты одежды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

Поклонники Кайи в комментариях под фото в Instagram отметили, что на некоторых снимкам она очень похоже на свою маму-супермодель.

Отметим, Кайя впервые дебютировала в модельном бизнесе, когда ей было 10 лет — она появилась в рекламной кампании Young Versace. А ее профессиональный дебют на подиуме состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein. После этого она быстро стала одной из самых востребованных моделей.

Кайю часто сравнивают с Синди Кроуфорд, однако она стремится построить собственный модельный путь. О маме она говорит с большой теплотой и уважением и подчеркивает, что росла, наблюдая за ее карьерой, и всегда восхищалась ее трудолюбием и профессионализмом. «Мама научила меня относиться к моделингу как к работе. Это не просто красивые фотографии, а огромная дисциплина и ответственность».

