Очень похожа на мать: 23-летняя дочь Риз Уизерспун посетила модный показ в Париже

Она вышла в свет в очень простом и даже немного скучном образе.

10 февраля в Париже прошел показ мужской коллекции бренда Celine. Мероприятие традиционно посетили многие знаменитости, друзья и клиенты Модного дома.

Особое внимание привлекла 23-летняя дочь голливудских звезд Риз Уизерспун и Райана Филлиппа - Ава Элизабет.

Девушка пришла на фэшн-шоу в черном платье, расшитом пайетками, у которого также были длинные рукава. Под платье Ава надела белую блузу из кружевным воротником и черным бантом. Такое сочетание напоминало образ школьницы.

Ава Филлипп / Фото: Getty Images

Из аксессуаров дочь звезда выбрала туфли на каблуке и небольшую сумку. Волосы Ава распустила и накрутила. Девушка очень внешне похожа на свою знаменитую мать, которую та родила как раз в 23 года, как Аве сейчас.

Риз Уизерспун с дочкой / Фото: Getty Images

Риз Уизерспун и Ава / Фото: Instagram Риз Уизерспун

Риз Уизерспун и Ава / Фото: Instagram Риз Уизерспун

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