Очень похожа на мать: дочь Синди Кроуфорд, которая стала актрисой, посетила мероприятие в Калифорнии

Девушка надела мини-платье, в котором сочеталось всего два цвета.
22-летняя Кайя Гербер благодаря имени своей знаменитой матери - супермодели 90-х Синди Кроуфорд - сделала не менее успешную карьеру в модельном бизнесе и успела не только появится на обложке Vogue, но и принять участие в показах самых известных мировых брендов.
Также периодически Кайя пробует себя в актерстве. Девушка снялась в эпизодических ролях в нескольких сериалах и фильмах. Одним из ее новых участий в подобном проекте стала роль в сериале 2024 года "Палм-Рояль".
Во время мероприятия Apple TV+ в Голливуде, которое было посвящено этому сериалу, Кайя появилась в мини-платье черно-белого цвета от бренда Prada.
У наряда не было бретелек, а под грудью его украшал небольшой черный бант. Дополнила она наряд туфлями от Céline, золотыми часами и колье на шее. Волосы Кайя уложила в высокую прическу с прядками, которые спадали на ее лицо. Макияж дочь супермодели сделала нежный и красивый. Девушка была очень похожа на свою знаменитую мать.
На Met Gala 2024 модель появилась в светлом платье с крупными овальными пайетками. Наряд был от Prada, но на фоне других образов знаменитостей выглядел очень скучно. Борльший восторг в этом образе вызывали украшения от Tiffany & Co. с огромными бриллиантами.
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