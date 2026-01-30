ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Очень похожа на свою известную маму: дочь Риз Уизерспун пришла на премьеру фильма

Девушка пришла на светское мероприятие в Калифорнии и вышла на красную дорожку с другими звездами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ава Филлипп

Ава Филлипп / © Associated Press

26-летняя дочь Риз Уизерспун — Ава Филлипп — посетила премьеру фильма «Грозовой перевал», который презентовали в Лос-Анджелесе. Девушка пришла на мероприятие в лаконичном платье-комбинации с модным принтом горошек.

Ава Филлипп / © Associated Press

Ава Филлипп / © Associated Press

Черный наряд Авы имел тонкие бретельки, немного расклешенную юбку с разрезом и черное кружево на декольте, которое делало образ интересней.

Лук девушка дополнила простыми туфлями и несколькими украшениями, а также сделала укладку с легкими объемными локонами.

Ава Филлипп / © Associated Press

Ава Филлипп / © Associated Press

Напомним, что Ава родилась у Риз Уизерспун в браке с актером Райаном Филлиппом. Также у девушки есть брат Дикон и сводный брат Теннесси, который родился у ее матери во втором браке.

Ава неоднократно попадала в детстве в камеры папарацци, в частности тогда, когда ее мама играла в фильме «Блондинка в законе». Риз получила роль в этом фильме вскоре после родов, поэтому Metro-Goldwyn-Mayer наняли личного тренера, чтобы помочь ей сбросить вес, который она набрала во время беременности. Когда работа над фильмом началась, ее дочь Ава часто бывала у мамы на съемках.

Риз Уизерспун с дочерью / © Getty Images

Риз Уизерспун с дочерью / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie