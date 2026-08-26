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- Шоу-бизнес
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Очень похожа на свою маму: Кайя Гербер в черном платье и в компании сына Ричарда Гира посетила теннисный турнир
Модель надела на спортивное мероприятие элегантный облегающий наряд.
Папарацци запечатлели Кайю Гербер, когда она направлялась на Открытый чемпионат США по теннису в Нью-Йорке. На матче ей составил компанию актер Гомер Гир, с которым она снялась в новом сериале Райана Мерфи «Осколки».
Для спортивного мероприятия Кайя выбрала элегантное черное платье длины миди на широких бретельках. Наряд имел V-образное декольте и приталенный крой, который прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели.
Лук Гербер она дополнила черными лакированными мюлями на высоких шпильках. На плече у нее висела небольшая сумка с анималистическим принтом и черной кожаной ручкой.
Кайя дополнила свой наряд большими черными солнцезащитными очками и золотыми часами. У нее была аккуратная прическа, макияж смоки айс и французский маникюр.
В этом образе Кайя была очень похожа на свою знаменитую маму Синди Кроуфорд. Сама модель недавно призналась, что считает такие сравнения большим комплиментом, хотя и не видит между ними столь поразительного сходства.
Кстати, Гербер и Гир недавно вместе снялись для сентябрьской обложки Vogue. Их совместное появление привлекло особое внимание, ведь мама Кайи Синди Кроуфорд и отец Гомера Ричард Гир были женаты с 1991 по 1995 год. Молодые актеры познакомились незадолго до начала работы над «Осколками» и за время съемок стали близкими друзьями.