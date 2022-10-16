Очень похожа на знаменитую мать: дочь супермодели Синди Кроуфорд вышла на публику в эффектном образе

21-летняя девушка была одной из гостей гламурной вечеринки.
В прошлом году Американская киноакадемия открыла новый музеем посвященный кино. Теперь в стенах музея ежегодно осенью проводится гала-концерт, где награждают выдающихся личностей за их вклад в американское киноискусство. Посетила это мероприятие, помимо актеров и режиссеров, известная модель Кайя Гербер.
Но если вам кажется лицо этой девушки знакомым, то это не спроста, ведь 21-летняя Кая является дочерью одной из самых известных моделей 90-х - легендарной Синди Кроуфорд.
В модельном бизнесе Гербер с ранних лет, поэтому в свой 21 год завоевала не меньшую популярность, чем ее знаменитая мать.
Для мероприятия в Музее кино она выбрала черно-фиолетовое платье от французского бренда Alaïa из коллекции весна-лето 2023. Совсем недавно этот наряд был представлен на Неделе моды в Париже.
Платье состояло из водолазки с длинными рукавами и темно-фиолетовой юбки с драпировкой. Вот только девушка следуя новому тренду, отказалась от белья под вечерним нарядам, поэтому из-под прозрачной ткани платья было немного видно грудь знаменитости.
Но Кая была не единственной на этом мероприятии, кто показала больше, чем хотела. Также в откровенном наряде появилась и актриса Оливия Уайлд.
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