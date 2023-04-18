Стильная, как и мама: Аманду Холден сфотографировали с младшей дочерью в Лондоне

Британская звезда - теле- и радиоведущая Аманда Холден - удивила поклонников, ведь пришла на работу - запись утреннего радиошоу Breakfast show на Heart FM - со своей младшей дочерью.

Холли 11 лет, и она очень похожа на знаменитую маму, а также имеет хороший вкус. Девочка выбрала для посещения студии джемпер, широкие голубые джинсы с дыркой, ботинки на шнурках и черную косуху. На глаза она надела солнцезащитные очки.

А вот Аманда отдала предпочтение лаконичному зеленому платью в рубчик, джинсовке и белым аксессуарам - туфлям-лодочкам и квадратной сумке с короткими ручками. Лук звезда дополнила цепочкой с кулоном и солнцезащитными очками.

Аманда Холден и Холли / Фото: Getty Images

Также у Холден есть еще одна дочь Алекса, которой сейчас уже 17 лет. Но у Аманды был еще сын Тео, появившийся на свет в 2011 году мертворожденным. После трагедии она решилась снова забеременеть, и у нее появилась Холли, но не все прошло гладко и в этот раз, поскольку после родов новорожденная девочка и ее мама несколько дней находились в критическом состоянии. Сейчас, как видим, у обеих все прекрасно, и Аманда очень часто публикует фото своих дочек в соцсетях.

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