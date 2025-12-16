ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
155
1 мин

Очень похожи на мать: дочери Джейн Биркин появились вместе в Париже на трогательной церемонии

На берегу канала Сен-Мартен в Париже сестры Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон почтили память своей матери, знаменитой певицы и актрисы Джейн Биркин, во время открытия ее мемориальной доски.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон

Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон / © Getty Images

Джейн Биркин умерла в июле 2023 года в возрасте 73 лет. Теперь пешеходный мост через канал Сен-Мартен в Париже носит имя этой французской иконы кино и музыки.

Открыли мемориальную табличку две дочери звезды и это был очень трогательный момент, также они произнесли речь. В тот день Шарлотта и Лу продемонстрировали и чувство вкуса, которое унаследовали от своей знаменитой матери — они надели расслабленные, элегантные и вневременные вещи, которые напоминали тот стиль, которым прославилась их мать.

Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур выбрала шикарный и расслабленный образ: надела коричневый жакет поверх красного топа, джинсы, бордовые сапоги, черный кожаный плащ и черную кепку.

Лу Дуайон выбрала серый костюм в тонкую полоску, дополненный шарфом и сапогами на каблуках.

Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон / © Getty Images

Напомним, что недавно сумку Джейн Биркин Hermès Birkin, носящую название «Путешественница», продали за 2,45 миллиона евро на аукционе в Абу-Даби. Сначала сумку оценивали в 240 000 - 440 000 тысяч долларов.

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

