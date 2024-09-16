Очень похожи: супермодель Клаудия Шиффер снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – стала одной из звезд специального выпуска журнала Рор.

Интересно, что на обложке она появилась в компании своей дочери – 19-летней Клементина Де Вер Драммонд, отец которой – режиссер и продюсер Мэттью Вон. Похоже, девушка решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. К слову, она уже попадала на страницы глянца – о ней была статья в Vogue.

На обложке они позируют в нарядах и аксессуарах от Balenciaga, а в руке Клементина держит популярную сейчас кружку-термос Stanley. Нельзя не заметить внешнее сходство мамы и дочери.

ВО время фотосессии Клаудия примерила еще много экстравагантных образов от Balenciaga – чего лишь стоят футуристичные солнцезащитные очки. Фотосессия состоялась в Лондоне, а фотографом выступил Paul Wetherell.

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Напомним, ранее Клаудия Шиффер показала фото, сделанное 32 года назад на съемочной площадке.

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