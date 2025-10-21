- Дата публикации
Очень похожи: топ-модель Жасмин Тукс показала фото с сестрой, которая младше нее на 18 лет
Сегодня у девочки день рождения, и звездная сестра поздравила ее в Сети.
34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — опубликовала в Instagram серию фото со своей младшей сестрой Хлоей Даниэль, которой сегодня исполнилось 16 лет.
«Не верю, что тебе уже 16. Люблю тебя очень сильно», — подписала фото модель. На архивных снимках она запечатлена с еще совсем маленькой сестрой.
А так Хлоя выглядит сейчас. Они очень похожи с Жасмин.
Судя по информации в ее соцсетях, девочка тоже хочет стать моделью, как старшая сестра. Также она занимается гимнастикой и увлекается конным спортом.
Ранее, напомним, Жасмин Тукс, которая сейчас находится на девятом месяце беременности, вышла на подиум во время показа нижнего белья Victoria’s Secret. Она продемонстрировала на подиуме лаконичное атласное нижнее белье красивого оттенка капучино.