Очень похожи: топ-модель Жасмин Тукс показала фото с сестрой, которая младше нее на 18 лет

Жасмин Тукс / © Associated Press

Реклама

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — опубликовала в Instagram серию фото со своей младшей сестрой Хлоей Даниэль, которой сегодня исполнилось 16 лет.

Жасмин Тукс с сестрой / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс с сестрой / © Instagram Жасмин Тукс

«Не верю, что тебе уже 16. Люблю тебя очень сильно», — подписала фото модель. На архивных снимках она запечатлена с еще совсем маленькой сестрой.

А так Хлоя выглядит сейчас. Они очень похожи с Жасмин.

Реклама

Хлоя Даниэль — сестра Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Хлоя Даниэль — сестра Жасмин Тукс

Жасмин Тукс с сестрой

Судя по информации в ее соцсетях, девочка тоже хочет стать моделью, как старшая сестра. Также она занимается гимнастикой и увлекается конным спортом.

Ранее, напомним, Жасмин Тукс, которая сейчас находится на девятом месяце беременности, вышла на подиум во время показа нижнего белья Victoria’s Secret. Она продемонстрировала на подиуме лаконичное атласное нижнее белье красивого оттенка капучино.

Жасмин Тукс / © Associated Press