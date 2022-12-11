Очень романтично: фаворитка "Холостяка-12" показала нежный поцелуй с Алексом Топольским

Холостяк слился в поцелуе с Сашей Мудрой на церемонии роз.
Состоялся седьмой выпуск 12-го сезона проекта "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабной войны.
Одна из фавориток шоу – 25-летняя Александра Мудра – опубликовала в Instagram довольно пикантное видео (видео можно посмотреть здесь ), на котором она нежно целуется с главным героем проекта Алексом Топольским.
Такой интим между ними произошел во время церемонии роз, когда мужчина позвал Сашу к себе и отвел в место, где не было других участниц. Девушка уже подумала, что Топольский решил с ней попрощаться и отправить домой. Но нет. Алекс сказал, что ее признания в чувствах его окрылили. Он достал из сундука красную розу, вручил ее Саше и они слились в поцелуе.
"Я действительно думала, что поколочу его той розой. Это что за стресс, вообще? Но, конечно, мне понравился такой особый жест. Может это станет традицией?" – прокомментировала Мудрая видео.
Она также опубликовала пост, в котором поделилась впечатлениями на этой неделе на проекте.
"Неожиданно, действительно? Человек является многогранным творением и чем ярче эта многогранность проявляется, тем больше эмоций он вызывает у людей.
Я очень волновалась на той неделе, потому что мне нелегко показывать свои слабые стороны. Но ощущение после того, как смогла открыться и подпустили к себе поближе, не сравнить не с чем. Это как приятный душ после тяжелого дня, ощущение легкости и свободы от лишних препятствий. Я чувствовала, что наши с Алексом отношения выходят на новый уровень. То, как он смотрит и как целует меня, дает понять, что я ему очень нравлюсь.
Конечно, он не готов меня отпускать, как бы девочкам этого не хотелось. Наша история продолжается…" – написала Саша.
К слову, на церемонии роз Александра появилась в темном кожаном платье по фигуре с сексуальным декольте.
Напомним, в седьмом выпуске шоу одна из участниц сама выразила желание покинуть проект. Главный герой Алекс Топольский был удивлен решением девушки. Он отпустил ее домой.
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