Очень романтично: фаворитка "Холостяка-12" показала нежный поцелуй с Алексом Топольским

Состоялся седьмой выпуск 12-го сезона проекта "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

Одна из фавориток шоу – 25-летняя Александра Мудра – опубликовала в Instagram довольно пикантное видео (видео можно посмотреть здесь ), на котором она нежно целуется с главным героем проекта Алексом Топольским.

Такой интим между ними произошел во время церемонии роз, когда мужчина позвал Сашу к себе и отвел в место, где не было других участниц. Девушка уже подумала, что Топольский решил с ней попрощаться и отправить домой. Но нет. Алекс сказал, что ее признания в чувствах его окрылили. Он достал из сундука красную розу, вручил ее Саше и они слились в поцелуе.

"Я действительно думала, что поколочу его той розой. Это что за стресс, вообще? Но, конечно, мне понравился такой особый жест. Может это станет традицией?" – прокомментировала Мудрая видео.

Она также опубликовала пост, в котором поделилась впечатлениями на этой неделе на проекте.

"Неожиданно, действительно? Человек является многогранным творением и чем ярче эта многогранность проявляется, тем больше эмоций он вызывает у людей.

Я очень волновалась на той неделе, потому что мне нелегко показывать свои слабые стороны. Но ощущение после того, как смогла открыться и подпустили к себе поближе, не сравнить не с чем. Это как приятный душ после тяжелого дня, ощущение легкости и свободы от лишних препятствий. Я чувствовала, что наши с Алексом отношения выходят на новый уровень. То, как он смотрит и как целует меня, дает понять, что я ему очень нравлюсь.

Конечно, он не готов меня отпускать, как бы девочкам этого не хотелось. Наша история продолжается…" – написала Саша.

К слову, на церемонии роз Александра появилась в темном кожаном платье по фигуре с сексуальным декольте.

Напомним, в седьмом выпуске шоу одна из участниц сама выразила желание покинуть проект. Главный герой Алекс Топольский был удивлен решением девушки. Он отпустил ее домой.

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