Очень сексуальная: Дета фон Тиз в прозрачном белье с кружевом соблазнительно позировала на столе

Дита фон Тиз взбудоражила воображение подписчиков в Instagram откровенным фото авторства SanchezZalba.

На нем дива бурлеска соблазнительно позировала на столе в сексуальном прозрачном белье с голубым цветочным кружевом и голубыми подтяжками и в нюдовых чулках.

Это комплект из ее новой коллекции белья ее бренда, которую фон Тиз сама рекламирует.

Свой лук Дита дополнила бежевыми лакированными туфлями, фирменной ретро-прической, вечерним макияжем с черными стрелками и красной помадой, элегантными серьгами и красным маникюром.

Напомним, Дита фон Тиз вышла на прогулку в красном платье-вышиванке с лилиями от украинского дизайнера.

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