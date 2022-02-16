Очень сексуально: Хайди Клум пришла на мероприятие в лиловом платье со шнуровкой через все тело

Очень сексуально: Хайди Клум пришла на мероприятие в лиловом платье со шнуровкой через все тело

Откровенные наряды, мини или глубокие вырезы - совершенно не проблема для Хайди Клум.

Немецкая супермодель Хайди Клум - поклонница мини-платьев, поэтому именно в подобных фасонах ее можно встретить на большинстве мероприятий, но на днях звезда превзошла сама себя, когда посетила мероприятие Maxim Electric Nights.

Знаменитость появилась в Лос-Анджелесе в лиловом мини от Dundas из коллекции весна-лето 2022, которое было по бокам с спереди декорировано шнуровкой.

Хайди Клум / Associated Press

Образ Хайди дополнила объемная прическа, пушистая шуба и прозрачные мюли. На лице модели визажисты сделали яркий сияющий макияж.

Хайди Клум / Associated Press

Компанию Клум на дорожке традиционно составил ее муж - музыкант и участник Tokio Hotel Том Каулитц.

Хайди Клум / Associated Press

В похожем наряде от этого бренда Хайди уже появлялась, но тогда наряд был длинным, а шнуровка украшала спину.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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