Очень сексуально: Хайди Клум пришла на мероприятие в лиловом платье со шнуровкой через все тело

Откровенные наряды, мини или глубокие вырезы - совершенно не проблема для Хайди Клум.
Немецкая супермодель Хайди Клум - поклонница мини-платьев, поэтому именно в подобных фасонах ее можно встретить на большинстве мероприятий, но на днях звезда превзошла сама себя, когда посетила мероприятие Maxim Electric Nights.
Знаменитость появилась в Лос-Анджелесе в лиловом мини от Dundas из коллекции весна-лето 2022, которое было по бокам с спереди декорировано шнуровкой.
Образ Хайди дополнила объемная прическа, пушистая шуба и прозрачные мюли. На лице модели визажисты сделали яркий сияющий макияж.
Компанию Клум на дорожке традиционно составил ее муж - музыкант и участник Tokio Hotel Том Каулитц.
В похожем наряде от этого бренда Хайди уже появлялась, но тогда наряд был длинным, а шнуровка украшала спину.
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