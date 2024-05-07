Очень сексуально и необычно: певица Tyla пришла на Met Gala в платье из песка

Это было первое появление певицы на этом мероприятии, но она решила сразу зарекомендовать себя как обладательницу креативного вкуса.

На Балу института костюма в этом году можно было увидеть очень огромное количество различных нарядов, многие из которых однозначно вошли в историю моды. Без сомнения в перечень самых необычных нарядов Met Gala 2024 года также попал образ южноафриканской певицы Tyla.

Tyla / Фото: Associated Press

22-летняя исполнительница выбрала для мероприятия платье от Balmain. Девушка и ее команда интерпретировала тему мероприятия "Сад времени" буквально и решили взять за основу в ее образе слово время и создать наряд из песка - дань песку времени.

Ателье Balmain разработало для платья уникальную технику аппликации, в которой использовался песок и микрокристаллы, прижатые непосредственно к ткани, сформированной по гипсовой модели лифа звезды. Платье без бретелек облегало каждый сантиметр тела певицы, а затем превращалось в шлейф "русалка" из органзы.

Tyla / Фото: Associated Press

"Вдохновением для создания этого творения послужило желание переопределить границы и превратить мимолетный материал в вечный шедевр", - рассказал креативный директор Balmain Оливье Рустен изданию Vogue. "Идея вылепить одежду из чего-то столь же эфемерного, как песок, воспламенила мое воображение, и я очень доволен конечным результатом".

Чтобы еще больше соответствовать теме вечера она взяла с собой клатч Balmain в виде песочных часов. Также песок был нанесен на тело девушки в зоне рук и плеч. Ее ногти были украшены кристалами.

Tyla / Фото: Getty Images

Вот только передвигаться Tyla в этом платье самостоятельно не могла, поэтому пользовалась услугами нескольких помощников, которые носили ее шлейф.

Tyla / Фото: Getty Images

После выхода к фотографам певица появилась в мини-версию этого наряда. Но на самом деле это не так - Оливье Рустен отрезал его просто на ней.

Tyla / Фото: Getty Images

Как видоизменялось платье, модельер показал в Instagram.

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