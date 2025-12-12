ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
351
1 мин

Очень смело: 50-летняя Шарлиз Терон позировала в кружевном кэтсьюте на голое тело

Актриса поделилась в Сети серией фото в смелом образе.

Юлия Кудринская
Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

50-летняя американская актриса, широко известная всем по фильмам «Адвокат дьявола», «Монстр» и Mad Max, — Шарлиз Терон — опубликовала в своем Instagram серию фотографий, на которых она была запечатлена в достаточно откровенном образе.

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Она позировала в черном кружевном кэтсьюте, который надела на голое тело. Свой провокационный образ Шарлиз дополнила круглыми золотыми сережками и браслетом, а также золотыми босоножками на высоких каблуках.

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Для эффектного фото Терон даже залезла в ванну. «Ох, какая ночка», — написала она под снимками.

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Ранее, напомним, Шарлиз Терон ошеломила молодым видом на фэшн-шоу. Она пришла на показ Dior в дерзком луке, надев косуху на голое тело.

