Очень смело: 55-летняя супермодель Хелена Кристенсен искупалась в пруду, покрытом льдом

Звезда давно увлеклась таким экстремальным закаливанием.
55-летняя датская супермодель, звезда 90-х – Хелена Кристенсен – в очередной раз удивила своих фолловеров в Instagram. Она опубликовала там видео и фото со своего купания в холодной воде. Модель живет в доме у водоема, поэтому такое экстремальное закаливание уже стало ее традицией.
Хелена в коричневом сдельном купальнике осторожно опускается в воду. Все это время за процессом наблюдает ее собака.
"Это не так сложно, как кажется", - написала Хелена под фото. И добавила: "Люблю весь этот ритуал за те мысли в моей голове до, во время и после купания в холодной речке или пруду".
Также она показала термометр – он показывает температуру воздуха чуть более 5 градусов тепла.
Кристенсен призналась, что использует такие моменты, чтобы подчеркнуть важность вязи с природой и пользу закаливания для здоровья.
Ранее, напомним, супермодель Хелена Кристенсен вышла на красную дорожку.Она посетила премьеру французской ленты "Второй акт" Квентина Дюпье на 77-й Каннском кинофестивале. Звезда позировала в белоснежнои платье Vivienne Westwood с корсетом, которые подчеркивал талию.
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