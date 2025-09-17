Очень смело: 67-летняя Шерон Стоун в прозрачном платье снялась для глянца

Шерон Стоун

67-летняя американская актриса, продюсер и художница — Шерон Стоун — стала главной звездой нового номера греческой редакции журнала Marie Claire. Она появилась сразу на двух обложках глянца: на одной актриса запечатлена лежа в воде, на ней прозрачное фатиновое платье, а на другой — Шерон позирует в кружевном платье винного оттека с высоким воротником и в крупных серьгах.

В интервью журналу культовая звезда рассказала об искусстве как терапии, материнстве, Голливуде и вдохновении, которое она нашла в Греции, о том, почему больше не позволяет сексуальности определять ее роли, о своем желании исследовать комедию и о мудрости, которая приходит со временем. «Жизнь — это процесс непрерывного обучения; сила внутри нас, и каждый день — это новая возможность», — подчеркивает Шерон, упоминая также о своем желании попробовать себя в комедиях и «хороших» ролях.

Также стилисты подобрали для Стоун и другие образы, среди которых шерстяной брючный костюм, джинсы клеш в сочетании с футболкой без рукавов, кружевное мини-платье, изумрудное платье с эффектным вырезом на спине и др. Выглядит на всех фото Шерон очень стильно.

Ранее, напомним, Шерон Стоун позировала в купальнике с анималистическим принтом. Актриса поделилась фото с отдыха.