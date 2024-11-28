Очень смело: беременная девушка Венсана Касселя позировала полностью обнаженной

Модель часто публикует откровенные фото в своих соцсетях.

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – уже больше года встречается с 57-летним актером Венсаном Касселем. Сейчас девушка находится в ожидании своего первого ребенка.

Интересное положение модель скрывать не стала, а наоборот, часто публикует в своем Instagram фото и видео, большая часть которых откровенного характера.

Так, на новых снимках в Сети Нара позирует полностью обнаженной. Она лежит на диване, а обнаженную грудь прикрыла эмодзи в виде бабочек.

instagram.com/narahbaptista

Также Баптиста показала селфи, сделанное в ванной – грудь она прикрыла рукой.

instagram.com/narahbaptista

Судя по фото, беременность модели проходит легко. Она плавает и загорает в бассейне.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Традиционно все публикации девушки комментирует и лайкает Венсан. Под этой серией фото он написал: "Доброе утро, Нара!"

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Отметим, если для Нары это будет первенец, то Венсан – отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – другая бывшая жена, модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

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