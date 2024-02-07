Очень смело: беременная Дженна Дьюэнн позировала полностью обнаженной

43-летняя актриса, продюсер и танцовщица - Дженна Дьюэнн – широко известна публике благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума. Сейчас она находится в ожидании своего третьего ребенка, но несмотря на это ведет активный способ жизни и даже продолжает сниматься в сериале.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

Свою беременность Дженна не стала долго скрывать и часто публикует фото в Instagram с беременным животом. Так, по ее словам, она отслеживает, как быстро меняется ее тело. На новых снимках артистка позирует полностью обнаженной. Она принимает ванну, а за окном идет дождь. Грудь Дженна прикрывает руками.

(листайте фото вправо)

"Дождевое уютное блаженство", - подписала серию снимком звезда.

Напомним, ранее Дженна Дьюэнн появилась на публике в двухцветном платье. Она посетила ежегодное благотворительное мероприятия Baby2Baby в Калифорнии. Тогда она уже была беременна, но еще не сообщала об этом публике.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы актрисы Дженны Дьюэнн (13 фото)