Очень смело: беременная модель Оливия Калпо позировала полностью обнаженной

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Реклама

33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — скоро станет мамой впервые. Девушка находится на последних месяцах своей беременности, а ее поклонники подозревают, что она вот-вот родит, поэтому внимательно следят за ее контентом в Instagram.

Оливия опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она позирует полностью обнаженной. Подобные фото среди селебрити популярны — многие звезды любят запечатлевать свою беременность именно так.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

«Величайшая привилегия моей жизни — наблюдать, как это тело становится домом», — так модель подписала снимок.

Реклама

Судя по ее соцсетям, беременность проходит легко. Она продолжает регулярно посещать спортзал, в котором приседает со штангой, и даже носит до сих пор обувь на каблуках.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, беременная модель Оливия Калпо позировала в ярком бюстгальтере. Девушка показала, как отметила День независимости США.