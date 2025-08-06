Очень смело: Джорджина Родригес засветила ягодицы в ультракоротком платье

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес поделилась в Instagram новыми фото, на которых она была запечатлена в смелом образе.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Девушка позировала в черном мини-платье с обтягивающим верхом и пышным подолом. Наряд был настолько коротким, что Джорджина ненароком — а возможно, и специально — сверкнула ягодицами.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Свой образ звезда дополнила ярко-розовой бархатной микросумочкой от Chanel и лаковыми мюлями на высоких каблуках.

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Волосы Родригес собрала в «мальвинку» и накрутила концы, макияж сделала в теплых оттенках, а маникюр — красный.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес и ее нынешний бойфренд (а по некоторым слухам, уже и муж) — 40-летний футболист Криштиану Роналду — познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала нежный образ в платье с цветочным принтом.