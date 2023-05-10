Очень смело и дорого: беременная Рианна появилась в шубе, кожаной юбке и с огромным бриллиантом на ноге

Рианна сейчас беременна вторым ребенком, пол которого пока держит в секрете от поклонников, однако свой живот звезда демонстрирует во всей красе. Особенно Рианна любит надевать мини-юбки и различные кроп-топы.

На днях суперзвезду и основательницу косметической империи заметили с A$AP Rocky в Нью-Йорке, когда они шли в престижное заведение Cipriani Soho, чтобы отпраздновать 31-й день рождения Александра Арно - сына французского миллиардера Бернара Арно.

Для события Рианна выбрала дерзкий образ от бренда Loewe. На певице было меховое двухцветное пальто из коллекции осень-зима 2023, которое она сочетала с кожаной юбкой с мехом и меховым топом.

Рианна / Фото: Getty Images

Также на Рири были украшения с бриллиантами от Jacob & Co, винтажные солнцезащитные очки в белой оправе от Chanel из коллекции 2000 года, а также босоножки с завязками.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Однако больше всего в этом луке удивило кольцо с огромным бриллиантом, которое Рианна носила на среднем пальце ноги.

Нога Рианны с кольцом на пальце / Фото: Getty Images

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