Очень смело и сексуально: певица Рита Ора надела полностью прозрачное платье

В последнее время из-за своих образов Рита получила негласный статус "самой голой звезды" и, похоже, уступать это звание не хочет никому.

Британская певица Рита Ора привлекла к себе особое внимание, по пути на светское мероприятие "Празднование 10-летия музыки", которое проводилось в Лос-Анджелесе.

Рита Ора / Фото: Getty Images

На 32-летней знаменитости в тот вечер был провокационный "голый" наряд - длинное платье из тонкой сетки по бокам украшенное вставками из черных перьев.

Необычное платье Рита дополнила черными трусами и босоножками на высокой платформе и каблуках. Особого гламура образу добавил макияж с черными стрелками, румянами и нежной помадой с глянцевым блеском.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее Ора впервые подтвердила, что вышла замуж за кинорежиссера Тайка Вайтити и показала красивое помолвочное кольцо с изумрудом.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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