Очень смело: Кристина Агилера снялась топлес в день своего 44-летия

18 декабря звезда праздновала свой день рождения.
Известная певица Кристина Агилера поделилась пикантным снимком в честь своего 44-го дня рождения. Она позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На ней были лишь кожаные шорты-трусы, босоножки на высоких шпильках и кепи.
Ее волосы были уложены в красивые локоны, а на лице был макияж с акцентом на глаза и губы. "Праздничный костюм номер 44", - написала Кристина под фото.
В последнее время певицу часто вспоминают в связи с ее заметным похудением - многие уверены, что все дело в популярном среди селебрити препарате от диабета. Кристина никак это не комментирует и утверждает, что просто подобрала удачную диету. Отметим, Агилера похудела на 18 кг за год.
Ранее, напомним, экстремально похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала "новую" фигуру на вечеринке в честь 25-летия своего дебютного альбома, который носил ее имя Christina Aguilera. Он увидел свет 24 август 1999 года.
Певица надела фиолетовое латексное боди с леопардовым принтом в сочетании с капроновыми черными колготками, дерзким ремнем с пряжкой и черными туфлями.
Читайте также:
- Белые линзы на глазах и пышное декольте: Кристина Агилера нарядилась Дракулой на Хэллоуин
- Похудевшая на 18 килограммов Кристина Агилера топлес снялась для глянца
- Ее не узнать: экстремально похудевшая Кристина Агилера вышла на сцену