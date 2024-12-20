Очень смело: Кристина Агилера снялась топлес в день своего 44-летия

Известная певица Кристина Агилера поделилась пикантным снимком в честь своего 44-го дня рождения. Она позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На ней были лишь кожаные шорты-трусы, босоножки на высоких шпильках и кепи.

instagram.com/xtina

Ее волосы были уложены в красивые локоны, а на лице был макияж с акцентом на глаза и губы. "Праздничный костюм номер 44", - написала Кристина под фото.

В последнее время певицу часто вспоминают в связи с ее заметным похудением - многие уверены, что все дело в популярном среди селебрити препарате от диабета. Кристина никак это не комментирует и утверждает, что просто подобрала удачную диету. Отметим, Агилера похудела на 18 кг за год.

instagram.com/xtina

instagram.com/xtina

Ранее, напомним, экстремально похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала "новую" фигуру на вечеринке в честь 25-летия своего дебютного альбома, который носил ее имя Christina Aguilera. Он увидел свет 24 август 1999 года.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Певица надела фиолетовое латексное боди с леопардовым принтом в сочетании с капроновыми черными колготками, дерзким ремнем с пряжкой и черными туфлями.

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