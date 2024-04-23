Очень смело: модель Алессандра Амбросио позировала полностью обнаженной

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – в честь Дня Земли, который отмечают 22 апреля по всему миру, показала откровенные снимки. Когда они были сделаны, она не рассказала, но, судя по всему, это архивные кадры.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель позирует у песчаной стены и на берегу моря. Интимные места она прикрывает руками, а на ее теле заметны временные золотые татуировки.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала подросшую 15-летнюю дочь. Модель отдыхала с детьми на Гавайях.

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