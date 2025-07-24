Очень смело: Никола Пельтц позировала полностью обнаженной

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Реклама

30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера — Никола Пельтц — и ее муж — 26-летний Бруклин Бекхэм — провели свой отпуск на яхте на южном берегу Франции. В своем Instagram девушка показала, как это было. На большинстве фото она позировала со своим супругом.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

«Лучшие воспоминания» и «Вечное лето», — лаконично подписала Никола снимки.

Однако больше всего внимания привлекла фотография, на которой девушка запечатлена полностью обнаженной. Она позирует в ванной. Судя по комментарию под снимком, автором фото выступил ее муж Бруклин.

Реклама

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Также Никола позировала топлес у зеркала, прикрывая обнаженную грудь руками.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Отметим, недавно Пельтц рассказала, что познакомилась с будущем мужем на фестивале Коачелла. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в нее с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Однако несмотря на идиллию между супругами, в их отношениях с родителями Бруклина не все так гладко. На празднование 50-летия Дэвида Бекхэма они не пришли.

Бруклин Пельтц Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / © Getty Images Бруклин Пельтц Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / © Getty Images Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images Бруклин Бекхэмов и Никола Пельтц / © Getty Images Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images