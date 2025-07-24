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- Шоу-бизнес
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Очень смело: Никола Пельтц позировала полностью обнаженной
Девушка поделилась фотографиями из отпуска.
30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера — Никола Пельтц — и ее муж — 26-летний Бруклин Бекхэм — провели свой отпуск на яхте на южном берегу Франции. В своем Instagram девушка показала, как это было. На большинстве фото она позировала со своим супругом.
«Лучшие воспоминания» и «Вечное лето», — лаконично подписала Никола снимки.
Однако больше всего внимания привлекла фотография, на которой девушка запечатлена полностью обнаженной. Она позирует в ванной. Судя по комментарию под снимком, автором фото выступил ее муж Бруклин.
Также Никола позировала топлес у зеркала, прикрывая обнаженную грудь руками.
Отметим, недавно Пельтц рассказала, что познакомилась с будущем мужем на фестивале Коачелла. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в нее с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор.
Однако несмотря на идиллию между супругами, в их отношениях с родителями Бруклина не все так гладко. На празднование 50-летия Дэвида Бекхэма они не пришли.