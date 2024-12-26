Очень смело: обнаженная Пэрис Хилтон позировала у елки

Звезда поделилась результатом откровенной фотосессии.
43-летняя светская львица, звезда реалити, певица и модель – Пэрис Хилтон – удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав серию снимков из откровенной фотосессии. Она позировала в очень смелом образе.
Обнаженная Пэрис запечатлена под елкой. Ее тело прикрывает огромный красный бант. Волосы звезды уложены в красивую укладку, а на ее лице – макияж с акцентом на красную помаду.
Показала Хилтон и семейные фото – она позировала с детьми – сыном Фениксом и дочерью Лондон – и мужем Картером Реумом. Все они были одеты в костюмы гномов-помощников Санта-Клауса. А на заднем плане на фото можно рассмотреть двух собак породы чихуахуа.
Также Пэрис примерила и красный кружевной комплект нижнего белья, который она дополнила солнцезащитными очками, жемчужным колье и серьгами.
Ранее, напомним, Пэрис Хилтон сфотографировали папарацци. Она каталась перед Капитолиев в Вашингтоне на электросамокате с розовым чемоданом.
Читайте также:
- Вся в леопарде: эффектная Пэрис Хилтон в гламурном образе сходила на вечеринку
- Будто голая: Пэрис Хилтон примерила бежевое боди и сапоги в стразах
- В платье с сердечками и на шпильках: Пэрис Хилтон в романтическом образе попала в объективы папарацци