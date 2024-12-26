Очень смело: обнаженная Пэрис Хилтон позировала у елки

43-летняя светская львица, звезда реалити, певица и модель – Пэрис Хилтон – удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав серию снимков из откровенной фотосессии. Она позировала в очень смелом образе.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Обнаженная Пэрис запечатлена под елкой. Ее тело прикрывает огромный красный бант. Волосы звезды уложены в красивую укладку, а на ее лице – макияж с акцентом на красную помаду.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Показала Хилтон и семейные фото – она позировала с детьми – сыном Фениксом и дочерью Лондон – и мужем Картером Реумом. Все они были одеты в костюмы гномов-помощников Санта-Клауса. А на заднем плане на фото можно рассмотреть двух собак породы чихуахуа.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Также Пэрис примерила и красный кружевной комплект нижнего белья, который она дополнила солнцезащитными очками, жемчужным колье и серьгами.

instagram.com/parishilton

Ранее, напомним, Пэрис Хилтон сфотографировали папарацци. Она каталась перед Капитолиев в Вашингтоне на электросамокате с розовым чемоданом.

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