Майя Джама / © Getty Images

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32-летняя британская телеведущая и модель Майя Джама для выхода на красную дорожку выбрала смелый наряд, который подчеркнул ее фигуру — черное кружевное платье. Под тонкой тканью просматривалось черное белье, а облегающий силуэт переходил в длинный шлейф, который эффектно тянулся за ней по красной дорожке. Образ дополняли длинные прозрачные перчатки.

Майя Джама / © Getty Images

Особое внимание привлекли украшения телеведущей. Она выбрала массивное бриллиантовое колье с крупной подвеской, серьги и браслет. Волосы Майя уложила мягкими волнами и сделала натуральный макияж.

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Появление Джамы на светском мероприятии привлекло дополнительное внимание на фоне обсуждений ее возможного участия в следующем фильме о Джеймсе Бонде. После новостей о Роберте Паттинсоне как новом исполнителе роли агента 007 букмекеры включили телеведущую в число претенденток на роль его экранной возлюбленной.

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Среди других потенциальных кандидаток называли Сидни Суини и Аню Тейлор-Джой. При этом создатели новой картины пока не объявляли официальный актерский состав, поэтому участие Майи в проекте остается лишь предположением.

Ранее, напомним, прозрачный наряд для выхода на красную дорожку выбрала также певица Сиара, которая сейчас беременна в пятый раз.

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