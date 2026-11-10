Очень смело: Рианна засветила ягодицы в новой рекламе своего бренда

Рианна / © Инстаграм Рианны

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Барбадосская певица Рианна представила новую рекламную кампанию своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, посвященную праздничному сезону. 38-летняя звезда сама стала главной героиней фотосессии и продемонстрировала несколько смелых образов из новой коллекции.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Для съемки артистка выбрала полупрозрачное красно-черное боди с цветочным кружевом и глубоким декольте. Образ она дополнила высокими черными чулками и туфлями на каблуках.

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Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Фотосессия получилась в рождественской эстетике: Рианна позировала на фоне елок, украшенных розовыми и красными бантами, а также подарочных коробок. На одном из кадров певица появилась с большим полосатым бантом на голове, словно сама стала праздничным подарком.

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Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Снимками Рианна поделилась в Instagram, сопроводив их подписью: «Когда твои шалости делают тебя подарком!». Поклонники пришли в восторг от эффектной фотосессии и оставили под публикацией множество комплиментов.

Отметим, Рианна основала Savage X Fenty в 2018 году. Певица регулярно лично участвует в рекламных кампаниях бренда, демонстрируя новые коллекции белья.

Ранее, напомним, Рианна позировала с тремя детьми в одинаковых рождественских пижамах.

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