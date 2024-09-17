Очень смело: топ-модель Алессандра Амбросио полностью обнажилась для глянца

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – всегда готова к смелым и экстравагантным фотосетам. Так, она стала главной звездой нового номера французского журнала Narcisse.

Модель позировала в телесном боди, которое сливалось с цветом ее кожи и создавала "голый" эффект. Волосы Але были мокрыми, а на лице практически не было макияжа.

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На некоторых кадрах Амбросио позировала полностью обнаженной.

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио в мини-юбке сходила на чемпионат по теннису. Она посетила Открытый чемпионат США по теннису – US Open 2024 – и выбрала для такого важного спортивного мероприятия стильный лук, который состоял из вязаной белой кофты с короткими рукавами и голубой мини-юбки.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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