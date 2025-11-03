- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
536
1 мин
Очень смело: топ-модель Изабель Гулар позировала полностью обнаженной
Звезда показала, как собиралась на светское мероприятие.
41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — стала гостьей гала-вечера LACMA Art + Film, который прошел в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии чествовали достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства.
Для светского выхода модель выбрала длинной черное платье с вырезами по бокам и обнаженной спиной. Образ Изабель дополняли черное длинное ожерелье, укладка с легкими локонами и черный смоки-айс.
На одном из фото в своем Instagram Гулар позировала полностью обнаженной. Обнаженную грудь она прикрыла рукой. Снимок был сделан во время сборов на гала-вечер.
Напомним, на гала-вечере LACMA Art + Film побывала также актриса Сальма Хайек. Актриса предстала перед фотографами в эффектном ярком аутфите. На ней было приталенное платье макси лаймового цвета, расшитое пайетками, от бренда Gucci. Компанию ей составил ее муж-миллиардер Франсуа-Анри Пино.