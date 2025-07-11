Очень смело: топ-модель Изабели Фонтана позировала топлес

Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

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На днях известная бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria’s Secret — Изабели Фонтана — праздновала день рождения. Ей исполнилось 42 года. В честь этого она опубликовала в Instagram фото, на которых она позировала топлес.

Фонтана запечатлена в одних стрингах стоящей на корме лодки. Кажется, будто она готовится к прыжку в воду.

Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А также в воде напротив густой растительности. Оба кадра были сделаны в Тулуме, Мексика.

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Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Позировала Изабели и с праздничным тортом. В этот раз на ней был черный топ с золотой деталью на груди.

Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А на одном из фото бразильянка запечатлена со своим сыном, 22-летним Зионом. Его отец — бразильский манекенщик Алваро Джакобо.

Изабели Фонтана с сыном / © Изабели Фонтана/Instagram

Отметим, Фонтана — одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет — в 1999 году — она попала на страницы каталога Victoria’s Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.

Ранее, напомним, Изабели Фонтана засветила идеальную фигуру в белом бикини.

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