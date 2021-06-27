Очень смело: участница "Холостяка-11" позировала перед камерой без бюстгальтера

Александра Миколюк горячими снимками взбудоражила воображение фолловеров.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – стилист Александра Миколюк снялась в откровенной фотосессии и показала некоторые кадры в Instagram.
Позировала красотка топлес. Из одежды на ней была белая юбка.
Волосы она распустила, а на лице был макияж с акцентом на губах. Шею девушки украшало деликатное ожерелье. Обнаженную грудь Миколюк прикрывала то цветком, то руками.
Александра продемонстрировала и пышный бюст, и стройную фигуру. выглядела она очень привлекательно.
"Как я люблю говорить: "Эстетика превыше всего", - написала Саша под снимками.
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