Очень смело: участница "Холостяка-12" пришла на церемонию роз в одном белье

Состоялся третий выпуск романтического реалити шоу "Холостяк-12". Во время финальной церемонии роз, когда участники пришли в элегантных платьях, одна из девушек – крупье Елизавета из Киева – появилась в смелом образе. Она предстала в черном кружевном белье, прозрачной длинной накидке и черных босоножках на шпильках.

В таком виде девушка продемонстрировала свой сексуальный бюст, плоский живот и пирсинг в пупке.

Волосы ее были уложены в красивые локоны, на лице был нежный макияж, на шее – колье с камнями, а на руках – браслеты, к которым прикреплялась накидка.

Главному герою проекта – Алексу Топольскому – понравился соблазнительный лук Елизаветы. Он даже сделал комплимент и сказал Лизе, что она выглядит роскошно.

К слову, Елизавета пришла в белье потому, что во время конкурса для всех участниц она вытащила карточку, в которой было отмечено, что она должна появиться на церемонии роз в белье. Девушка выполнила свою задачу и продемонстрировала перед всеми откровенный аутфит.

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