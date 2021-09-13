Очень смело: участница шоу "Холостяк-11" спустила платье и показала обнаженную грудь

Александра Миколюк взбудоражила воображение фолловеров провокационной фотосъемкой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – снялась в откровенной фотосессии. Некоторые снимки из нее она опубликовала в Instagram.

Девушка предстала перед камерой в черном платье с высоким разрезом. Но главный акцент в ее образе был не на разрезе, а на декольте. Александра сняла одну бретельку с плеча, опустила платье и продемонстрировала одну обнаженную грудь, которую игриво прикрыла рукой.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Свой аутфит она дополнила нежным макияжем в нюдовых оттенках, прической с начесом и ожерельем.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

"Искусство или пошлость?" – спросила Саша у подписчиков.

Фолловеры единогласно ответили в комментариях: "Искусство", "Эти фото смело можно назвать искусством", "Мне очень нравится! Я думаю, здесь все эстетично и эротично красиво", "Мне очень нравятся фотографии! Тут нет пошлости, а есть эротика", "Когда так, то искусство, никакой пошлости".

А другая участница "Холостяка-11" — Джессика Чеги — снялась в откровенной фотосессии. Она обольстительно позировала в бирюзовом прозрачном белье с кружевами.

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