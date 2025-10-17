Очень смело: звезда соцсетей только в леопардовом белье появилась на улицах Западного Голливуда

Кина Таварози / © Getty Images

Внимание папарацци на улицах Западного Голливуда привлекла звезда соцсетей Кина Таварози. Она в провокационном образе шла на официальную вечеринку The Playboy и Honey Birdette, которая состоялась накануне Хэллоуина в клубе Keys Night.

На Кине был лишь комплект белья с леопардовым принтом и кружевом, который состоял из бюстгальтера, трусов, пояса с подтяжками. На сосках у нее были черные наклейки. Из верхней одежды больше на ней ничего не было.

Кина Таварози / © Getty Images

Лук Таварози дополнила черными чулками, черными высокими перчатками, леопардовыми туфлями и леопардовой сумочкой.

Звезда сделала укладку с локонами, украсив ее леопардовым ободком-ушками и яркий макияж с накладными пышными ресницами, бело-розовыми тенями на скулах и узором с леопардовым принтом. Все ее тело было намазано шиммером. Шею она украсила черным чокером с золотыми кольцами, а руки — парными черными браслетами, золотыми браслетами и часами.