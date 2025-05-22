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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Очень соблазнительно: актриса Джорджина Чапман пришла на мероприятие в полупрозрачном платье с вырезом до пупка

49-летняя актриса и дизайнер в наряде с пайетками и бисером продемонстрировала стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджина Чапман

Джорджина Чапман / © Associated Press

Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa — Джорджина Чапман — посетила благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Его целью является помощь организациям, борющимся со СПИДом.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

На ивенте ее сопровождал возлюбленный — 52-летний оскароносный актер Эдриан Броуди. Пара не скрывала нежных чувств друг к другу: они держались за руки и даже поцеловались на камеры.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина, как всегда, выглядела роскошно. Она была одета в полупрозрачное платье макси с цветами, расшитое серебряными и черными пайетками и бисером.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Аутфит Чапман дополнила скромной прической, вечерним макияжем с акцентом на глазах и молочным маникюром. В ушах у нее были серьги-люстры, а на руках — браслет и кольца.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Джорджина Чапман позировала в асимметричном платье цвета бургунди, украшенном объемными цветочными аппликациями.

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