- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Очень соблазнительно: актриса Джорджина Чапман пришла на мероприятие в полупрозрачном платье с вырезом до пупка
49-летняя актриса и дизайнер в наряде с пайетками и бисером продемонстрировала стройную фигуру.
Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa — Джорджина Чапман — посетила благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Его целью является помощь организациям, борющимся со СПИДом.
На ивенте ее сопровождал возлюбленный — 52-летний оскароносный актер Эдриан Броуди. Пара не скрывала нежных чувств друг к другу: они держались за руки и даже поцеловались на камеры.
Джорджина, как всегда, выглядела роскошно. Она была одета в полупрозрачное платье макси с цветами, расшитое серебряными и черными пайетками и бисером.
Аутфит Чапман дополнила скромной прической, вечерним макияжем с акцентом на глазах и молочным маникюром. В ушах у нее были серьги-люстры, а на руках — браслет и кольца.
Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Джорджина Чапман позировала в асимметричном платье цвета бургунди, украшенном объемными цветочными аппликациями.